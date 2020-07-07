Украина готова ко второй волне коронавируса, – Степанов

"Мы готовимся так, чтобы медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли предоставить помощь всем, кто в ней нуждается", – говорит министр здравоохранения

Уровень готовности Украины ко второй волне коронавируса – несравнимо выше, чем по состоянию на начало марта. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УП.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне – и я говорю не только о лабцентрах или о наличии тест-систем – а и о готовности наших больниц, готовности наших врачей к таким вызовам, даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта", – говорит Степанов.

Также министр отметил, что есть где-то по Украине возникает проблема, Минздрав быстро доставляет туда тест-системы, "чтобы это никак не повлияло на украинцев".

"Я считаю, что это разумно, когда делаются соответствующие выводы в том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы. Мы готовимся так, чтобы медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли предоставить помощь всем, кто в ней нуждается", – добавил Степанов.

19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения. Но уже 6 июля он отметил, что динамика течения эпидемии стабилизируется.