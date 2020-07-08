Полиция озвучила три версии возникновения пожара в Луганской области

Среди возможных причин пожара в Луганской области – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Об этом на заседании оперштаба сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Окончательную причину установят только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Сейчас основная задача – спасти людей, а также предупредить случаи мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", – сообщил Клименко.

Также глава Нацполиции добавил, что уже открыто уголовное дело по ч.2 ст.270 УК (нарушение правил пожарной безопасности, которыое повлекло гибель людей).

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечено свыше 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп. Созданы и поисковые группы оперативников блока уголовной полиции.

К охране правопорядка и ликвидации пожара привлечены более 60 полицейских.

На место происшествия уже прибыли президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД. На месте также глава ГСЧС Николай Чечоткин и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Около 8:00 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.