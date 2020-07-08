Во Львовской области полиция задержала по подозрению в торговле оружием священника, ранее осужденного за подобное преступление.

Об этом сообщается на сайте главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что 48-летний мужчина, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их на боевые, занимался поиском клиентов для продажи и переправлял им оружие почтой. Чтобы не попасться полиции, он использовал фиктивные анкетные данные.

Силовики установили, что мужчина в своем доме организовал оружейную мастерскую.

В декабре 2018 году задержанного уже приговорили к 5 годами лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На момент задержания он находился на испытательном сроке в 2 года.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия.

Как указано в сообщении, сегодня проводятся обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей – у самого злоумышленника и у покупателей оружия.

На данный момент изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, свето-шумовые гранаты и другие элементы оружия.

Zaxid.net сообщает, что священник принадлежит к "русской истинно-православной церкви" – неканонической церкви, возникшей в 2002 году. В настоящее время РИПЦ не ведет открытой деятельности.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом.

СБУ также сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области, который, по данным следствия, занимался торговлей оружием.