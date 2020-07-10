Право на правду. Почему журналисты требуют снять с рассмотрения Рады законопроект о медиа

1 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении доработанный вариант законопроекта о медиа. В то же время журналисты утверждают, что документ ущемляет свободу слова и является попыткой власти взять СМИ под свой контроль

Планы принять в Украине закон о медиа появились у власти в конце 2019 года. 27 декабря 2019 группа депутатов из "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект. Против документа сразу выступило журналистское сообщество. Жестко раскритиковали его и в ОБСЕ. В итоге 19 мая парламент отправил законопроект на доработку.

В конце июня новая версия была готова, однако и она вызвала возмущение со стороны журналистов. Больше всего вопросов касаются расширения полномочий Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, который планируется наделить регулирующими функциями в отношении онлайн-СМИ и блогеров, а также правом накладывать жесткие штрафы и даже приостанавливать работу изданий.

Например, печатные СМИ за незначительное нарушение могут оштрафовать до 118 тыс. грн, за грубое — до 354 тыс. Вилка штрафов для онлайн-медиа — 5–24 тыс. грн. Злостных нарушителей предлагают лишать регистрации или лицензии.

"Обжалование в суде решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания может занять полгода и больше. В это время медиа не смогут выходить. А пока продолжается суд, по просьбе регулятора правоохранительные органы — будь то полиция или СБУ — будут проводить проверки. Тем самым власть почистит рынок, который, как она выражается, "слишком перегрет". В таких условиях медиа проще закрыться", — рассказала в комментарии Фокусу глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

30 июня Национальный союз журналистов Украины обратился с открытым письмом к президенту и Верховной Раде с призывом отклонить скандальный законопроект. Свои подписи под документом тогда поставили 100 журналистов, блогеров, представителей общенациональных и региональных СМИ.

"Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц", — говорится в обращении.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что в тексте нового документа не учтено ни одно из предложений, поданных НСЖУ после широких консультаций с региональными журналистами и журналистскими коллективами.

"Нам необходим омбудсмен, защищающий наши права, а не регулятор-цензор, выписывающий штрафы за критические публикации", — подчеркнул он.

Однако, несмотря на критику журналистов, 1 июля профильный комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять законопроект в первом чтении. При этом в "Слуге народа" отрицают, что документ ставит под угрозу свободу слова в Украине.

"Это не закон о цензуре или ограничениях. Это закон об урегулированном, прозрачном, равноправном и конкурентном украинском медиапространстве", — заявил глава комитета Никита Потураев.

9 июля в офисе НСЖУ состоялась пресс-конференция представителей разных сфер медиа-сообщества, которые озвучили свои претензии к законопроекту. В мероприятии приняли участие глава НСЖУ Сергей Томиленко, блогер и телеведущий Макс Назаров, журналист Наталья Влащенко, президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов, блогер Сергей Лямец и основатель новостного Telegram-канала "Pavlovsky News" Андрей Павловский.

Томиленко, в частности, заявил, что заявление протеста против законопроекта уже подписали более 200 коллективов редакций и подчеркнул, что главный призыв журналистского сообщества — не дорабатывать законопроект, а отклонить и честно начать диалог для разработки принципиально нового документа.

"Когда я вижу под заявлением подписи и "правильных" и "неправильных" журналистов, то есть, коллег, с которыми нас идеологически разрывали 6 лет, то прекрасно понимаю, что сейчас правильно и неправильно делают "Слуги народа". Члены команды президента должны понимать, что бороться с журналистами — это хоть и традиция в Украине, это дело неблагодарное", — подчеркнул Назаров.

Как отметили участники пресс-конференции, ограничить свободный обмен информацией или доступ к определенным онлайн-платформам невозможно в цивилизованной стране, а попытки ввести жесткое регулирование онлайн-медиа не соответствует европейским обязательствам Украины. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен оставаться регулятором линейных аудиовизуальных СМИ, из законопроекта должны быть изъяты нормы регулирования печатных и онлайн-медиа.

"Главное, что мы хотим донести до политиков, до власти, до президента Украины — что все-таки Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания должен остаться медиарегулятором телевидения и радиовещания. При этом всем — и власти, и журналистам — надо прилагать усилия, чтобы это был медиарегулятор, достойный доверия, и регулятор, чьи решения безусловно рассматриваются как решения в интересах общества", — резюмировал Томиленко.

Редакция Фокуса разделяет опасения коллег и не считает, что документ был в достаточной мере переработан в связи с поступавшей критикой.