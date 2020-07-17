Боевики на Донбассе третий день не разрешают забрать раненого под Зайцево

В ходе очередных переговоров через миссию ОБСЕ с представителями оккупантов снова не достигнуты договоренности по поиску и эвакуации.

Боевики на Донбассе не дают найти раненого в районе Зайцево украинского военного, который несколько дней находится в "серой зоне".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе очередных переговоров через миссию ОБСЕ с представителями оккупантов снова не достигнуты договоренности по поиску и эвакуации.

"Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", – сообщили в штабе.

Украинская сторона настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, вместе с саперами и медиком. Они будут без оружия и одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления. Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Они должны изучить обстоятельства трагедии.