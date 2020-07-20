В Испании окончательно прекращено предварительное расследование в отношении Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и основателя Chernovetskyi Investment Group. Инвестиции предпринимателя в Испанию признаны законными. Такое решение 1 июля 2020 года принял Апелляционный суд Барселоны, сообщает УНИАН.

Речь идет о расследовании в отношении Степана Черновецкого, которое велось с 2014 года и было закрыто по решению испанского суда в октябре 2019-го.

«Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды во второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране», – отмечают испанские адвокаты предпринимателя из компании Martell Abogados.

Степан Черновецкий поделился, что после закрытия дела он может наконец сосредоточиться на развитии бизнеса. «Мне было принципиально важно восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений», – заявил Степан Черновецкий.

Также сообщалось, что испанские прокуратура и суд длительное время сохраняли режим секретности в деле и не давали возможности защите ознакомиться с материалами следствия.

Сам Степан Черновецкий неоднократно заявлял, что его адвокаты всегда были готовы сотрудничать со следствием. Так, сторона защиты по собственной инициативе предоставила суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения испанских инвестиций.