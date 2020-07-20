На Донбассе вновь погиб боец ВСУ, – штаб ООС

В понедельник, 20 июля, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий во время выполнения боевого задания.

Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

По имеющимся данным, оккупанты обстреляли украинских военных около населенного пункта Шумы Донецкой области. Враг использовал автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Как уточнили в штабе ООС, боец ВСУ получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Отметим, 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Погибшим медиком оказался гражданин Эстонии. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его убийство имеет признаки военного преступления.