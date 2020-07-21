У департамента "по делам Майдана" новый руководитель
Им стал известный своей принципиальностью Алексей Донской.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности главы департамента "по делам Майдана" (Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах). До этого он занимал должность заместителя начальника этого департамента, сообщает Интерфакс-Украина.
Алексей Донской, говоря о своем назначении, отметил, что подразделение прошло небольшую реорганизацию, в результате которой удалось равномерно распределить нагрузку на прокуроров.
Алексей Донский 6 лет был прокурором по делу о расстрелах в Киеве, случившихся во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда на улице Институтской убили 48 протестующих и ранили 80.
В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела, чтобы получить возможность обменять пятерых бывших бойцов "Беркута", которые обвинялись в убийствах протестующих. Группа прокуроров сменилась прямо во время судебного заседания. Алексей Донской тогда комментировал: "Я в этом деле с лета 2014 года... Для нас это стало полной неожиданностью. Меня и раньше отстраняли от дел, это было во времена Кучмы. Но так, чтобы в судебном заседании было представлено постановление об изменении группы прокуроров, – это у меня впервые в жизни".
Причиной вывода из дела послужило то, что Алексей Донской и некоторые другие прокуроры отказались ходатайствовать об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, считая, что для этого нет оснований. Донской известен своим участием во громких расследованиях: он расследовал ситуацию в НАК «Нафтогаз-Украина», входил в состав следственной группы Генпрокуратуры, работавшей по делу отравления президента Ющенко, после Майдана допрашивал по телемосту Виктора Януковича.
В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.
Напомним, 21 октября 2019 года в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.