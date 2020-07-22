Посольство США отреагировало на теракт в Луцке

Американское посольство в Украине отреагировало на вчерашний теракт в Луцке, а также на спецоперацию по освобождению заложников.

Об этом собщается на Facebook-странице посольства США в Украине.

"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - написала пресс-служба посольства.

Напомним, ситуацию с захватом заложников в Луцке уже прокомментировал американский предприниматель Илон Маск.

Как мы уже сообщали, луцкому террористу Максиму Кривошу, объявлено подозрение сразу по нескольким тяжелым статьям: в том числе по ч.2 ст.147 - "захват заложников" и по ч.1 ст.258 - "теракт". Сегодня ему будут принимать меру пресечения, и по словам замминистра Антона Геращенко, это скорее всего будет содержание под стражей.

Напомним, вчера 44-летний дважды судимый Кривош с огнестрельным оружием и гранатами захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами и выдвинул требования к высшему руководству страны. После более 10-ти часового сопротивления Кривош добровольно сдался полиции.