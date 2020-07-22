Информацию о психическом нездоровье луцкого террориста распространили специально, – Геращенко
По словам замглавы МВД, заявления о психическом состоянии Максима Кривоша распространили, чтобы он "вышел из себя".
Заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире Радио Свобода заявил, что информация о психическом заболевании луцкого террориста Максима Кривоша была распространена специально.
Напомним, во время захвата автобуса с заложниками в Луцке Департамент уголовного розыска Нацполиции распространил информацию, что террорист Максим Кривош "находится на психиатрическом лечении". Позже глава МВД Арсен Аваков на брифинге сказал журналистам, что это неправда и попросил не злить террориста.
"Это было сделано специально, чтобы его вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем", – сказал Геращенко.
По словам замглавы МВД, вывод о психическом состоянии Кривоша дадут судебные эксперты.
Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус, в котором находились женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в которым назвали бы себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.