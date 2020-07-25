Группа туристов не смогла спуститься с горы из-за сильного ливня, среди взрослых были четверо детей.

Вечером субботы, 25 июля, в Раховском районе Закарпатья спасателям удалось эвакуировать группа туристов с Горелы, где люди застряли из-за сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели получили сообщение в первой половине дня, что группа туристов, состоящая из 13 человек, среди которых четверо детей попала под сильный дождь и нуждается в помощи. Отмечается, что дети в группе были в возрасте от полутора до 12 лет.

На помощь туристам направились четыре спасателя и две единицы техники. Через несколько часов сотрудникам ГСЧС удалось отыскать всех туристов. Трое взрослы и дети были эвакуированы с Говерлы с помощью снегоболотохода "Богун".

Их доставили в урочище Козьмещик вблизи села Лазещина. Остальные члены группы вместе со спасателями спускаются самостоятельно.

Напомним, что на Закарпатье сегодня очень сложные погодные условия. Курорт Яремче засыпало градом так, что создалось впечатление снежного покрова.