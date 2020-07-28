Украина хочет возврата России в СЦКК, – Резников

По мнению вице-премьера, это могло бы ускорить деэскалацию на Донбассе

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщает Нromadske.

Вице-премьер считает, что участие России в работе Совместного центра позволило бы быстрее двигаться в направлении достижения деэскалации на Донбассе, в частности, добиться постоянного режима тишины.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные, вернутся в его состав, потому что этот механизм, исходя из опыта других военных конфликтов, работает", – сказал Резников.

Он добавил, что российская сторона не отказывается от участия в СЦКК, но выдвигает свои требования.

«Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК», – сказал Резников.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон был создан в сентябре 2014 года. В его состав вошли украинские и российские военные, которые занимались мониторингом и координацией прекращения огня, а также организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.

В декабре 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК, объяснив это "серьезными трудностями", с которыми они сталкивались "из-за позиции украинской власти". В МИД Украины расценили такое решение как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.