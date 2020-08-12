У аппарата. Кому реально нужен дома кислородный концентратор

В начале карантина аптеки и магазины медтехники пережили штурмы напуганных покупателей, которые искали защитные маски, антисептики и перчатки. Вырос спрос и на пульсоксиметры, кислородные концентраторы и баллоны. В преддверии осени, когда в Украине ожидается вторая волна эпидемии коронавируса, Фокус разбирался, кому дома на самом деле нужна эта аппаратура.

— Как только очередной лидер общественных мнений заявлял о неких средствах лечения коронавируса, люди бросались их покупать, — говорит Алексей Давиденко, директор сети магазинов "Рідні Медтехніка". По его словам, градус истерии был так высок, что в погоне за инфракрасными термометрами, к примеру, люди готовы были покупать пирометры для измерения температуры окружающей среды, а не тела человека.

Стоит отметить, что среди тех, кто поделился соображения по этому поводу был и известный педиатр Евгений Комаровский, который в своем вирусном видео "Инструкция по самоспасению" упомянул и кислородный концентратор.

"Может быть проблема с доступом к кислороду. У нас, к сожалению, кислород только в стационарах. И доступ к нему за пределами стационара крайне ограничен. А ведь именно возможность своевременно подышать кислородом — это путь не попасть в стационар. Обращаю ваше внимание, если есть возможность не лежать в палате, а подышать дома кислородом — ее нужно использовать", – рассказывал врач, который и сам приобрел один кислородный концентратор в офис. Комаровский также призывал создавать центры, в которых пациенты семейных врачей могли бы при необходимости дышать кислородом.

Фокус разбирался, стоило ли тратиться на дорогостоящую аппаратуру, почему украинцы покупают все без разбора и кто является реальной клиентурой магазинов медтехники.

Дышите глубже: кислородный концентратор дома

— Я более чем уверен, что у тех, кто на карантине купил кислородный концентратор или портативный ИВЛ, они так и пылятся в углу, — заявляет Евгений Симонец, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета. Симонец — эксперт в пульмонологии, разделе медицины о легочных заболеваниях. Кроме преподавательской деятельности ведет прием пациентов. Он уверен, что покупать различные кислородные аппараты в надежде, что они могут пригодиться, не имеет смысла. Такие приборы, как кислородный концентратор или ИВЛ, даже для домашнего использования, необходимы людям с хроническими заболеваниями легких, страдающим от кислородной недостаточности. Также такая аппаратура показана при острых состояниях легких — респираторном дистресс-синдроме или вирусной пневмонии.

Ставшие популярными кислородные баллоны, как говорит Симонец, хранить дома и вовсе рискованно. Поскольку такой баллон взрывоопасен, его нельзя держать у источников открытого огня и под прямыми солнечными лучами. Более того, назначая себе кислородные процедуры, человек рискует тем, что может получить гипероксию – отравление кислородом. По словам эксперта, это состояние возникает после вдыхания кислорода под давлением и чревато нарушениями работы дыхательной системы, кровообращения и центральной нервной системы. Симптомы гипероксии — головокружение, тошнота и рвота, тремор рук, длительная слепота, чередование эйфории и вялости, сонливость, частые вдохи и конвульсии.

Фокус обратился к Евгению Комаровскому с вопросом, пригодился ли ему или его сотрудникам кислородный концентратор, купленный в офис педиатра, и использовался ли он вообще по назначению, однако врач отказался это комментировать, сославшись на занятость и нехватку времени.

Примечательно, что в ВОЗ кислородные концентраторы рассматривают как спасение для бедных стран, у которых недостаточно ресурсов для закупки и обслуживания ИВЛ в достаточных количествах. По последней информации, ЮНИСЕФ уже заказал около 16 тыс. концентраторов примерно для 90 стран, но пока что смог поставить около 700 экземпляров.

В техническом руководстве ВОЗ по использованию кислородных концентраторов отмечается необходимость соблюдать меры предосторожности

"Рекомендации по безопасному применению кислорода различаются в зависимости от цели применения, а концентрация кислорода должна варьироваться от возраста и состояния пациента. Вместе с концентратором кислорода необходимо проводить пульсоксиметрию для определения уровня кислорода в крови, чтобы безопасно использовать кислород в лечении", – говорится в документе.

В своей статье New York Times пишет, что концентратор кислорода представляет из себя аппарат по размеру не больше чемодана или даже портфеля. Концентраторы получают кислород из окружающего воздуха, пропуская его через "молекулярное сито", заполненное минеральным цеолитом, который поглощает азот.

Цена кислородных концентраторов в США варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. долларов. В украинских онлайн-магазинах стоимость этого прибора колеблется от 10 до 200 тыс. гривен. Для работы устройства необходимо электричество. Портативный прибор поглощает энергию, как небольшой холодильник.

Обычно концентраторы могут производить около 90% чистого кислорода. Аппараты не доставляют его под давлением, а через тонкую трубку, которая может подключаться уже к другим аппаратам.

Без страховки

Покупатели медтехники при желании могут оборудовать настоящую больничную палату на дому. Как и в случае с большинством медпрепаратов, медицинские гаджеты в Украине можно покупать без назначения врача. В Евросоюзе и США ситуация кардинально иная: там без рецепта не продадут не только аппаратуру, но часто — даже элементарные костыли или ходунки. Это в первую очередь связано со страховой медициной и, если верить критическим исследованиям, особенностями работы рынка, нацеленного на получение сверхприбыли отраслью. В западных странах страховые компании оплачивают покупку приспособления или медгаджета, если позволяет страховой тариф. За рубежом назначение врача служит доказательством того, что человеку действительно нужен тот или иной аппарат, без него страховая не покроет расходы. А сам врач, выписав "липовый" рецепт, рискует лишиться лицензии на всю жизнь, если его махинации вскроются.

"Я более чем уверен, что у тех, кто на карантине купил кислородный концентратор или портативный ИВЛ, они так и пылятся в углу"

Евгений Симонец

Отсутствие страховой медицины в Украине Алексей Давиденко называет первобытным строем. По мнению эксперта, это приводит к нерациональным покупкам аппаратуры.

— Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда к нам приходит запрос от государства, которое бесплатно выдало человеку специальную ортопедическую обувь. А у нас для этого человека купили противопролежневый матрас, который нужен людям, прикованным к кровати. Это противоречащие друг другу вещи: либо человек обманул государство и ему не нужна обувь, либо непонятно зачем он купил матрас, — рассказывает Давиденко.

Он считает, что страховая медицина помогла бы упорядочить запросы на медтехнику, а на более глобальном уровне — добиться лучших результатов в ранней диагностике заболеваний, поскольку пациенты чаще посещали бы докторов.

Целевая аудитория

Домашнее оборудование — динамичный и быстро растущий сегмент медтехники. По данным бюро Grand View Research, он растет на 6,1% ежегодно, в то время как в целом рынок медтехники — на 5,9%. Запрос на домашнее оборудование связан с тем, что человечество стареет. К примеру, в США, на самом большом рынке домашней медтехники, около 15% населения — люди старше 65 лет. Многие из них имеют хронические заболевания, проблемы с мобильностью, и домашнее оборудование призвано облегчать состояние больных.

Как отмечает Алексей Давиденко, в Украине похожая картина: 50% ассортимента магазинов "Рідні Медтехніка" — оборудование для пожилых людей и реабилитации после операций. Разница заключается в том, что за рубежом пенсионеры могут покупать себе оборудование сами, а украинских по большей части обеспечивают дети и внуки, при этом они часто не интересуются тем, как пожилой человек будет использовать покупку.

— Я часто вижу в наших магазинах, как дети выбирают своим родителям или бабушкам-дедушкам трость, например. Ввиду незнания, особенностей семейных отношений, нехватки денег они выбирают самые дешевые варианты, часто даже не узнавая у адресата, подойдет ему эта трость или нет, — говорит Алексей Давиденко.

Впрочем, в последние пять лет он наблюдает появление пенсионеров нового типа — людей, сумевших скопить на приличную старость. Давиденко прогнозирует, что в ближайшее десятилетие в Украине станет больше таких пенсионеров, которые будут заботиться о качестве своей жизни.

Пригодится

Евгений Симонец дал рекомендации, какие медицинские гаджеты нужны дома

"В домашней аптечке обязательно должны быть обычный термометр и тонометр. К сожалению, среди украинцев распространены инсульты, в том числе и среди молодых людей. Тонометр в доме — шанс хоть на какой-то мониторинг артериального давления. Если в доме есть дети, то желательно иметь ингалятор. Этот аппарат позволяет проще всего доставить лекарство в место воспалительного процесса. Но самостоятельно использовать его нельзя, поскольку врач должен назначить нужный препарат: расширяющий бронхи, отхаркивающий, гормональный или солевой раствор, чтобы смягчить слизистую".

Кроме того, в преддверии осени, когда многие украинские города страдают от смога, вызванного пожарами и массовым сжиганием листьев и мусора, эксперт считает, что может быть оправданной покупка очистителей воздуха, спрос на которые подскочил во время пожаров вокруг Киева прошлой осенью и весной 2020 года. Впрочем, по словам Евгения Симонца, они помогают мало, поскольку улавливают твердые частицы размером более 0,5 мкм, но полностью очистить воздух не могут. По словам эксперта, с задачей очищения воздуха ровно так же справится обычный кондиционер, работающий в квартире с закрытыми окнами.