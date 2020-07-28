Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировано как покушение на убийство.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию поступила информация, что неизвестный мужчина избил охранника синагоги и сбежал. В настоящее время силовики отрабатывают вероятный пути отхода нападавшего и места его нахождения. Дело находится на контроле руководства мариупольской милиции.

"Предварительная квалификация события – ст. 15 п. 7, ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть – покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность нарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками.

Отметим, в Херсоне в ночь на 20 апреля двое злоумышленников бросили в иудейскую синагогу бутылку с зажигательной смесью. 9 мая их задержали во время массовых мероприятий в парке "Славы". Оказалось, что молодые люди таким образом "отмечали" день рождения Адольфа Гитлера. В июне президент Владимир Зеленский посетил синагогу в Херсоне, которую в апреле пытались поджечь.