По 300 млн. долларов в год хотят выделять в США на военную помощь Украине

Деньги пойдут на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия. Проект двухпартийный, здесь республиканцы и демократы единодушны.

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партии США внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военные нужды.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета Сената США по международным отношениям.

Документ предполагает выполнение ряда условий:

Белый дом должен назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между черноморскими странами.

Законопроект предполагает создание рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками, которое инициирует госдепартамент.

Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.

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"США являются самым сильным сторонником Украины, но ее потребности в безопасности продолжают расти под неослабным давлением со стороны Москвы. ...Помощь США в обеспечении безопасности для народа Украины — это то, что нужно. Это помогает продвигать наши ценности и отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Этот законопроект показывает, что наша приверженность безопасности Украины должна быть неизменной и защищенной от политики", — заявил сенатор Нью-Джерси Боб Менендес.

Напомним, ранее стало известно, что США увеличат поставки летального оружия в Украину. Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год.