В полиции заявили, что информация об изнасиловании 6-летнего мальчика группой подростков не соответствует действительности.

В Сумах местные жители вышли на акцию протеста из-за якобы изнасилования шестилетнего мальчика группой подростков. Люди перекрыли железную дорогу в районе ул. Добровольная. На встречу с людьми прибыли полицейские.

Об этом сообщает местное издание 0542.ua.

По словам местных жителей, ребенка изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Также горожане жалуются, что эта же группа несовершеннолетних совершает кражи и издевается над пенсионерами.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб рассказал, что действительно 25 июля поступило сообщение об изнасиловании ребенка, однако деталями дела он не располагает. По его словам, ним занимаются в Главном управлении Нацполиции.

Читайте также: Жертва изнасилования в Кагарлыке впервые рассказала об издевательствах полицейских

Издание пишет, что уже установлены личности троих подростков в возрасте 13-14 лет. На родителей двоих из них составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщает местное издание Sumy.Today информация об изнасиловании 6-летнего мальчика в Сумах не соответствует действительности.

Начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких сообщил, что после поступления заявления об изнасиловании ребенка, его сразу обследовали, но факта проникновения не подтвердили.

В прокуратуре Сумской области уточнили, что, в отношении ребенка не были совершены какие-либо другие насильственные действия сексуального характера.

В то же время, правоохранителями устанавливаются возможные эпизоды противоправных действий со стороны подростков, на которых поступили жалобы, а также личности пострадавших лиц.

Напомним, 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы. Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.