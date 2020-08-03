Стефанчук: вопрос о языке можно вынести на референдум, но с одним условием

Согласно законопроекту о всеукраинском референдуме, на него можно выносить вопрос не внесения изменений и дополнений в закон, а прекращения действия закона или отдельных его положений, сказал в интервью Фокусу первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей". – добавил он.

Напомним, команда Владимира Зеленского, когда шла на выборы, обещала "изучить вопрос" о вынесении на референдум изменений в закон о языках. На сегодняшний день референдум в Украине провести нельзя, так как он не определен в законодательстве.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Автором проекта является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

В июне Стефанчук говорил, что один общенациональный референдум может стоить 2 млрд грн. "Финансирование референдума проводится за счет госбюджета, эти средства должны быть заложены в него", – сказал он.