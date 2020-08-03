Укрзализныця прекратила продавать билеты в Луцк и Тернополь
Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения коронавируса.
Укрзализныця в понедельник, 3 августа, прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования до Луцка и Тернополя.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"Продажа билетов будет закрыта по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", – говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных поездов, которые уже приобрели билеты, предложили полностью компенсировать их стоимость.
Укрзализныця попросила с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.
Ограничения на продажу билетов будут действовать также для таких поездов:
№ 41/42 "Днепр – Трускавец";
№ 98/97 "Ковель – Киев";
№ 88/87 "Ковель – Новоалексеевка";
№ 12/11 "Одесса – Львов";
№ 81/82 "Киев – Ужгород";
№ 49/50 "Киев – Трускавец";
№ 136/135 "Черновцы – Одесса";
№ 108/107 "Одесса – Ужгород";
№ 110/109 "Львов – Херсон";
№ 86/85 "Львов – Новоалексеевка";
№ 715/716 "Киев – Львов".
Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.
Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.
Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила "Укрзализныця".