В Минобороны подсчитали количество российского оружия на Донбассе

В Министерстве обороны решили не разводить полемику и ответить России на заявление об увеличении поставок оружия боевикам на Донбасс языком цифр.

Министерство обороны отмечает, что, если Россия хочет увеличить поставки оружия на Донбасс боевикам, то это будет расценено как прямая вооруженная агрессия и поддержка террористической деятельности на уровне государства.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны.

"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины", – говорится в нем.

В Минобороны напомнили, что количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донбасса давно известно:

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танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450.

Также в ведомстве напомнили, что российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок территории.

В Минобороны подчеркнули и тот факт, что это вооружение и боевая техника используются не только против бойцов ВСУ, но и против мирного населения Донбасса.

"Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", – резюмировали в министерстве, отметив, что Украина получает техническую помощь от государств-партнеров по международным договорам.

Напомним, ранее стало известно, что США увеличат поставки летального оружия в Украину. Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. В частности, 30 июля стало известно, что в Сенат США внесли законопроект, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Из-за этого в России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США все же начнут выделять деньги Украине.