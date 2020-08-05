Суд арестовал "киевского террориста" Каримова до 1 октября

Адвокат Сухроба Каримова сказал, что его подзащитный психически здоров и его никто не подстрекал к совершению преступления.

В среду, 5 августа, Печерский райсуд Киева арестовал гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который в понедельник, 3 августа, захватил филиал банка в центре Киева.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Спикер прокуратуры Надежда Максимец в Facebook уточнила, что Каримов арестован до 1 октября.

В свою очередь адвокат Каримова Игорь Ляшенко сказал, что его подзащитный психически здоров и его никто не подстрекал к совершению преступления, передает УНИАН.

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Защитник отметил, что не согласен с подозрением, которое инкриминирует Каримову обвинение. Он утверждает, что нет оснований говорить о теракте, так как это было ложное сообщение о минировании здания.

Кроме того, Ляшенко намерен подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения для Каримова.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. К террористу по его требованию отправились тележурналисты. Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО «А» СБУ.

4 августа защита Сухроба Каримова заявила об отводе судьи Печерского райсуда Галины Матийчук.

Сухроб Каримов находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".