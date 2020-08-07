Коломойский ответил Минюсту США: Все инвестиции в Америки были сделаны из собственных средств

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский опроверг предъявленные Министерством юстиции США обвинения в краже миллиардов и их отмывании в Америке. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией «Евраз» и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", – заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг.

Как отмечает издание, незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича.

Напомним, министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов в банке и их отмывании в США.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.