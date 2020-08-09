И.о. мэра Луцка заразился коронавирусом, но протестует против карантина

Григорий Пустовит предполагает, что заразиться мог во время пикетирования горсовета предпринимателями.

И.о. мэра Луцка Григорий Пустовит заявил, что заболел COVID-19 и со 2 августа находится на самоизоляции.

Об этом он написал на своей странице на Facebook.

Пустовит предполагает, что заразиться мог во время пикетирования горсовета предпринимателями с Центрального рынка.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам", – говорит и.о. мэра.

Но он напомнил, что против усиления карантина в городе.

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"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк к "красной" зоне эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города", – пишет Пустовит.

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Власти Луцка не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что город отнесен к "красной" зоне по распространению коронавируса.