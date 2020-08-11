Злоумышленник передавал информацию через "курьера" – военного пенсионера. Обоим мужчинам сообщили о подозрении.

Сотрудника СБУ и экс-военнослужащего подозревают в госизмене. По данным следствия, они передавали секретную информацию иностранным спецслужбам в конфетах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что злоумышленник передавал информацию через "курьера" – военного пенсионера. Обоим мужчинам сообщено о подозрении.

"Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанной в конфетах, подельнику, который намеревался его (носителя информации, – ред.) вывезти за пределы Украины", – говорится в сообщении.

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