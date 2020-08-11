Задержан сотрудник СБУ: передал секретную информацию в конфетах
Злоумышленник передавал информацию через "курьера" – военного пенсионера. Обоим мужчинам сообщили о подозрении.
Сотрудника СБУ и экс-военнослужащего подозревают в госизмене. По данным следствия, они передавали секретную информацию иностранным спецслужбам в конфетах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что злоумышленник передавал информацию через "курьера" – военного пенсионера. Обоим мужчинам сообщено о подозрении.
"Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанной в конфетах, подельнику, который намеревался его (носителя информации, – ред.) вывезти за пределы Украины", – говорится в сообщении.
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