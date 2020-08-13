Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными, – Зеленский

По словам президента Украины, в списке находятся около 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона в рамках подготовки к заседанию ТКГ передала в ОБСЕ обновленный список для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы в ОБСЕ уже передали новый список. ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, они окажут свое согласован список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина – Россия – ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически делаться обмен", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.

Напомним, заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.