С начала года украинцев стало меньше на 140 тыс. человек, – Госстат

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41762,1 тыс. человек.

С января по июнь 2020 года население в Украине сократилось на 140 тыс. 300 человек и составляет 41 млн 762 тыс. 100 человек. человек. Об этом говорится на сайте Госстата.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июля 2020 г. составила 41762,1 тыс. человек. В течение января-июня 2020 года численность населения уменьшилась на 140,3 тыс. человек", – говорится в сообщении.

С начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек (в прошлом году - 149 549), миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – говорится в сообщении.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2020 году".

Как выяснилось в ходе исследований, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см (женщин – 164 см, мужчин – 175 см).

Средний вес гражданина Украины составляет 75 кг, в том числе женщин – 71 кг, мужчин – 80 кг.