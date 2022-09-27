За счет украинских беженцев: численность населения Германии рекордно выросла

Среди приехавших в Германию украинцев преобладают женщины и дети, из-за чего женское население страны выросло на 1,2%.

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Прибывающие из Украины беженцы помогли довести численность населения Германии до рекордного уровня, сообщает Reuters. По данным Федерального статистического управления, сейчас в самой густонаселенной стране Европейского Союза проживают более 84 млн человек.

Германия имеет один из самых низких показателей рождаемости в мире и по некоторым показателям — самое пожилое население. Однако ее богатство, спрос на рабочую силу и относительно открытая иммиграционная политика сделали страну привлекательной целью для мигрантов еще до того, как ЕС открылся для украинцев, бегущих от войны.

В отчете, опубликованном 27 сентября, Федеральное статистическое управление сообщило, что в первой половине 2022 года население Германии выросло на 1%, или 843 тыс. человек. Для сравнения, за весь 2021 год население выросло всего на 0,1%. Такой рост с момента воссоединения Германии в 1990 году наблюдался лишь трижды и каждый раз был связан с волнами беженцев. В 1992 году, во время войны в бывшей Югославии,население страны выросло на 700 тыс. человек. В 2015 году Германия впустила почти 1 млн беженцев от войны на Ближнем Востоке. Новую волну спровоцировало российское вторжение в Украину.

В отчете статуправления сказано, что женское население Германии выросло на 1,2%, мужское население — на 0,8%. Это отражает тот факт, что из Украине бежали в основном женщины и дети.

Напомним, украинские мобильные операторы подсчитали количество абонентов, которые не вернулись в Украину из-за границы. В компании Kyivstar утверждают, что за границей до сих пор находится более 2,5 млн украинцев, Vodafone отмечает, что за рубежом остается 1,76 млн украинцев.

15 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Украину вернулось около 5 млн граждан, которые в течение нескольких месяцев прожили в странах Евросоюза. Согласно статистике ООН, после начала российского вторжения из Украины выехало более 12,5 млн человек, из них 7 млн до сих пор находятся за рубежом.