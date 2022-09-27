За рахунок українських біженців: чисельність населення Німеччини рекордно зросла

Серед українців, які приїхали в Німеччину, переважають жінки та діти, через що жіноче населення країни зросло на 1,2%.

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Біженці, які прибувають з України, допомогли довести чисельність населення Німеччини до рекордного рівня, повідомляє Reuters. За даними Федерального статистичного управління, зараз у найбільш густонаселеній країні Європейського Союзу проживає понад 84 млн осіб.

Німеччина має один із найнижчих показників народжуваності у світі та за деякими показниками — найстаріше населення. Однак її багатство, попит на робочу силу та відносно відкрита імміграційна політика зробили країну привабливою метою для мігрантів ще до того, як ЄС відкрився для українців, котрі тікають від війни.

У звіті, опублікованому 27 вересня, Федеральне статистичне управління повідомило, що в першій половині 2022 року населення Німеччини зросло на 1%, або 843 тис. осіб. Для порівняння, за весь 2021 рік населення зросло лише на 0,1%. Таке зростання з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році спостерігалося лише тричі й щоразу було пов'язане з хвилями біженців. У 1992 році, під час війни в колишній Югославії, населення країни зросло на 700 тис. осіб. У 2015 році Німеччина впустила майже 1 млн біженців від війни на Близькому Сході. Нову хвилю спровокувало російське вторгнення в Україну.

У звіті статуправління сказано, що жіноче населення Німеччини зросло на 1,2%, чоловіче населення — на 0,8%. Це відбиває той факт, що з України тікали переважно жінки та діти.

Нагадаємо, українські мобільні оператори підрахували кількість абонентів, які не повернулися в Україну з-за кордону. У компанії Kyivstar стверджують, що за кордоном досі перебуває понад 2,5 млн українців, Vodafone зазначає, що за кордоном залишається 1,76 млн українців.

15 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в Україну повернулося майже 5 млн громадян, які протягом кількох місяців прожили в країнах Євросоюзу. Згідно зі статистикою ООН, після початку російського вторгнення з України виїхало понад 12,5 млн осіб, з них 7 млн досі перебувають за кордоном.