Выдача "вагнеровцев" России: СМИ узнали, как Украина может ответить Минску
По данным СМИ, приостановление экстрадиции было бы зеркальным ответом на демарш Беларуси.
Украинская сторона имеет несколько вариантов адекватного ответа на выдачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнер" России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
Среди таких вариантов – временное прекращение сотрудничества по вопросам экстрадиции, отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, а также замораживание работы некоторых двусторонних групп.
По данным СМИ, приостановление экстрадиции было бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в ситуации с выдачей "вагнеровцев".
При этом, отметил дипломат, белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами чаще, чем наоборот.
Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.
Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.