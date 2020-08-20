НКРЭКУ предлагает методику RAB-тарифов, при которой не будет инвестиций в сети– член Экспертного совета Минэнергетики Сергей Чех

Реформа тарифообразования для облэнерго уже 8 лет висит в воздухе. И за 8 лет еще не было предложено ни одной достойной методологии, которая бы привела инвестиции в отрасль. Об этом на своей странице в сети Facebook написал энергоэксперт, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

«Вчера на общественных слушаниях НКРЭКУ предложила новое видение методологии внедрения стимулирующего регулирования. Речь шла о разделении баз активов и 3% доходности на старую базу на 16% на новую. Это - уже третий подход к этой реформе от регулятора. Но, к сожалению, он все еще далек от успешной европейской практикой. Основная проблема различных баз активов и ставок - ОСР не сможет в полном объеме и в необходимые сроки выполнить требования по сокращению SAIDI и технологических потерь. Сначала регулятор рассчитывал на ставку на «старую» базу в 1%. Этот подход получил сокрушительную критику от экспертов отрасли его впопыхах заменили на 3% и достижения SAIDI 13 лет», - отметил Сергей Чех.

По его оценкам, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года – это сумма порядка 12,5 млрд. долл. «Любой экономический эксперт скажет, что привлечь такие средства при таких условиях - невозможно. Компания получит отрицательный денежный поток около трети оборота. При таких условиях рассчитывать на кредитование - наивность. Инвестиций в отрасль - не будет», - подчеркнул эксперт.

Сергей Чех уверен: привлечь инвестиции в отрасль можно будет только при внедрении стимулирующего регулирования по европейской методологии - с начислением ставки доходности на уровне WACC в единую базу активов.

«Такая методология используется во всей Европе и позволяет привлекать средства на конкурентном инвестиционном рынке, обновлять электросети и выполнять требования регулятора для повышения показателей качества электроснабжения. Все представители облэнерго, принимавших участие в общественных обсуждениях единогласно говорили, что 3% на старую базу - совершенно недостаточно для обновления сетей», - отметил Сергей Чех.

Он также сообщил, что представители государственных облэнерго, в которые ФГМУ планировал привлечь инвесторов в рамках «большой» приватизации, также предлагали подход со значительно более высокой ставкой на «старую» базу, чем предложение Регулятора. Представители «Хмельницкийобленерго» отметили, что для реализации плана обновления сетей и сокращения уровня SAIDI ставка доходности на старую базу должна быть не менее 9%, а представитель «Черкассыобленерго» назвал показатель - 12.5%. Государственные «Харьковобленерго» і «Запорожьеобленерго» предложили госрегулятору ставку доходности - 15%.

По словам Чеха, госрегулятор не услышал позицию экспертов и представителей компаний, деятельность которых регулирует. И в итоге зафиксировал в протоколе заседания неприемлемые для них условия внедрения RAB-тарифа. «Складывается впечатление, что он принял эти условия исключительно для себя», - говорит Сергей Чех.

По словам Сергея Чеха, Экспертный совет при Министерстве энергетики уже неоднократно предоставлял регулятору расчеты, аргументы, почему методология с разделением баз активов - провальный вариант. А внедрение европейской модели - лучшее решение для украинского рынка. «Говорили о возможности привлекать кредиты, и о инвестпривлекательности страны, и о приватизации государственных активов. Снова призываю регулятора прислушаться к мнению участников рынка и экспертов. Нельзя в очередной раз проваливать реформу тарифообразования», - резюмировал Сергей Чех.

Как ранее сообщалось, по словам финансового директора "Хмельницкоблэнерго" Вадима Данилкива, регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа, который способствует занижению стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза. Данилкив убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, так как банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности.

Напомним, стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.