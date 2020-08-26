Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Полиция задержала жителя Луганской области, который подозреваемого в поджоге авто журналистов программы расследований "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Изъята одежда злоумышленника, зажигательные шашки, другие доказательства.

Правоохранители обещают позже рассказать о деталях.

Напомним, 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты заявили, что за автомобилем следили. Полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля.

Эксперт, работавший возле дома водителя съемочной группы, где загорелся автомобиль, исключил из перечня возможных причин пожара короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что полиция оперативно найдет и привлечет к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль.