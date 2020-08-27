Если учитель заразится коронавирусом, школу могут закрыть , – КГГА
Директор будет принимать решение о закрытии школы.
В Киеве, если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу. Об этом сообщил и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.
"В зависимости от ситуации будет приниматься решение – или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", – сообщил Мондрыивский. По его словам, директор принимает решение о закрытии школы.
Он подчеркнул, что с учетом пандемии коронавируса нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".
Напомним, в новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности – то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – сказал Ляшко. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.