Статистика коронавируса в Киеве на 1 сентября: число новых случаев уменьшилось

За минувшие сутки у 176 жителей столицы обнаружили коронавирус, сутками ранее их было 277.

Пять человек скончались за прошедшие сутки в столице от COVID-19. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 213 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки заболели:

101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;

62 мужчины от 19 до 93 лет;

девять девочек от 2 до 13 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы помещены 34 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26, в Деснянском районе – 25.

Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Киев находится на пороге "оранжевой" зоны.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.