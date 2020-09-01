Статистика коронавируса в Киеве на 1 сентября: число новых случаев уменьшилось
За минувшие сутки у 176 жителей столицы обнаружили коронавирус, сутками ранее их было 277.
Пять человек скончались за прошедшие сутки в столице от COVID-19. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 213 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки заболели:
- 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;
- 62 мужчины от 19 до 93 лет;
- девять девочек от 2 до 13 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.
Заболели в том числе и 11 медиков.
В больницы столицы помещены 34 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26, в Деснянском районе – 25.
Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Киев находится на пороге "оранжевой" зоны.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.