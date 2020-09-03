Микроавтобус с донецкими номерами расстреляли под Мелитополем

Раненого водителя оперативно госпитализировали. О нападавших до сих пор нет никакой информации.

Под Мелитополем, примерно в 20 км от города, неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус "Форд".

Как сообщает сайт города Запорожья "061.ua", инцидент произошел вчера вечером, 2 сентября, в районе 23:00, на трассе в сторону Херсона.

"В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали в Мелитопольскую городскую больницу", – сообщается на сайте.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области отметили, что жизни водителя на данный момент ничего не угрожает, и добавили, что сейчас решается вопрос правовой квалификации инцидента. О нападавших изданию в полиции ничего не сообщили.

Видео, снятое очевидцем происшествия, опубликовал Telegram-канал "Мелитополь":

На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус – с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови. На снятом при свете фар видео ее различить сложно.

В связи с проведением правоохранителями на месте оперативных работ на трассе образовалась пробка.

Напомним, вчера вечером, 2 сентября, в городе Украинка Киевской области группа неизвестных людей устроила перестрелку возле ресторана.