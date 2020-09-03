"Это за гранью здравого смысла", – министр здравоохранения о празднике в Одессе

2 сентября в Одессе прошел большой концерт ко Дню рождения города. Зрители, собравшиеся на Потемкинской лестнице, не только не надевали маски, но и не соблюдали элементарную дистанцию. В Минздраве уверены, теперь городу предстоит столкнуться с резким ростом числа больных коронавирусом.

По некоторым оценкам, посмотреть концерт собрались около 50 тысяч человек. К концу праздника весь Приморский бульвар и пространство от памятника Дюка до памятника Екатерине II были заполнены людьми.

При этом меры, введенные в рамках карантина из-за коронавируса, не соблюдались. Большинство зрителей были без масок и стояли вплотную друг к другу, не обращая внимания на разметку.

Никто не соблюдает дистанцию / фото с места праздника, Думская

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова фото и видео с празднования Дня Одессы заставили выступить с резкой критикой в адрес организаторов мероприятия. Об этом он заявил на брифинге в четверг, 3 сентября.

"Вчера вечером в сети появились фото празднования Дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели – это за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса, как обычные люди, доверяют местной власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все будет безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти – я понимаю, что вы уже все находитесь в выборах, вы уже живете избирательными процессами. Но вы точно знаете, в каком состоянии находится сейчас эпидситуация в городе Одесса, вы точно знаете, какое количество заполненных коек больными COVID-19. Вы точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни. Вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан, ваших избирателей", – возмутился министр.

Степанов привел статистику, согласно которой только за 1 сентября из 203 больных коронавирусом в Одесской области, 131 человек – жители города Одесса.

"В Одесской области заполненность коек, отведенных под лечения COVID-19, составляет 66%. Еще какие надо дать рекомендации, чтобы понять, что такие массовые мероприятия без соблюдения каких-то даже теоретических мер безопасности будут приводить к увеличению количества больных COVID-19? Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший прирост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса", – резюмировал глава Минздрава.

Напомним, по данным на четверг, 3 сентября, в Украине от коронавируса за сутки умерли 54 человека.

Также в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.