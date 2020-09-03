В Одессе арестовали танкер "Дельфи"

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер "Делфи", который до сих пор пытаются убрать с пляжа. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.

Этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, арестован танкер "Делфи" судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения.

В постановлении говорится, что Администрация морских портов судится с судовладельцем о взыскании более 2,3 млн гривен ущерба. Рассмотрение этого дела назначено на 23 сентября.

Напомним, согласно взятым на себя обязательствам, судовладелец "Делфи" должен был поднять танкер еще до 1 апреля, однако впоследствии ему продлили дедлайн. Последняя попытка поднять танкер закончилась неудачей – оборвались тросы и произошел крупный разлив горючего из танкера в прибережную зону.

Капитана затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" приговорили к году ограничения свободы.

Собственник "Делфи" намерен судиться с государством и отстаивать свое право самостоятельно убрать судно с пляжа.

В конце августа был завершен первый этап подъема танкера "Делфи", судно поставили на киль. При подъеме выяснилось, что у него есть большая пробоина, на исследование и ремонт которой необходимо некоторое время.

Интересно, что еще в декабре 2019 года в АМПУ заявляли, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.

Как сообщила Государственная экологическая инспекция, в ходе работ по подъему танкера загрязнение воды не было зафиксировано.

Судно начали поднимать спустя почти год после того, как оно затонуло у берегов Одессы.