Для всех, кроме России. В Украине готовят законопроект о двойном гражданстве

МИД Украины вплотную работает с Верховной Радой над законопроектом о двойном гражданстве.

Об этом заявил глава министерства Дмитрий Кулеба в интервью Радио Своода.

"Вы знаете, что я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это отвечает интересам Украины. И эта норма давно назрела", – сказал он.

Вопрос двойного гражданства в Украине привлек внимание после того, как марте 2020 года Россия упростила получение гражданства для проживающих в ней украинцев. В частности, Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство. Кроме того, были приняты поправки в закон РФ о гражданстве, которым предлагается сократить с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

В МИД отметили, что инициатива президента Украины по разработке механизма предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности, в Конституции.