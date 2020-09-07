В результате подрыва автомобиля на Донбассе погиб украинский военный
Украинский военнослужащий умер от полученных ожогов после проведения реанимационных мероприятий.
Один из двух украинских военных, которые 6 сентября пострадали в результате подрыва автомобиля в Донбассе, умер 7 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Накануне во время тушения пожара около населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14.
Военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.
Отметим, что 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября. В итоге донецкие боевики перенесли обещанное уничтожение инженерных сооружений ВСУ на 9 сентября.