В результате подрыва автомобиля на Донбассе погиб украинский военный

Один из двух украинских военных, которые 6 сентября пострадали в результате подрыва автомобиля в Донбассе, умер 7 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Накануне во время тушения пожара около населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14.

Военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.