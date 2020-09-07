Выданных РФ "вагнеровцев" все равно будут судить, – Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении выданных России из Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" все равно будет продолжаться расследование в Украине, а также суд, поскольку им уже объявили о подозрении. Об этом Мамедов рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все имеют подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", – сказал он.

По его словам, после получения информации о задержании наемников, Украина сразу направила запрос в Беларусь по поводу временного их ареста, пока готовятся документы на экстрадицию.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.