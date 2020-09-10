Статистика коронавируса в Киеве на 10 сентября: заболели еще 298 человек

За минувшие сутки умерли четыре человека, всего же коронавирус унес жизни 254 киевлян.

По состоянию на утро 10 сентября в столице было 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки 9 сентября заболели:

155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;

123 мужчины от 18 до 84 лет;

девять девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16.

Заболели в том числе 11 медиков.

В больницы попали 51 человек. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 92 человека, а всего коронавирус преодолели 5002 жителя Киева.

Больше всего новых случаев обнаружили в Деснянском районе – 59, Днепровском – 45 и Оболонском – 36.

Напомним, из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".

МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.