Статистика коронавируса в Киеве на 10 сентября: заболели еще 298 человек
За минувшие сутки умерли четыре человека, всего же коронавирус унес жизни 254 киевлян.
По состоянию на утро 10 сентября в столице было 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За сутки 9 сентября заболели:
- 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;
- 123 мужчины от 18 до 84 лет;
- девять девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16.
Заболели в том числе 11 медиков.
В больницы попали 51 человек. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.
Выздоровели за сутки 92 человека, а всего коронавирус преодолели 5002 жителя Киева.
Больше всего новых случаев обнаружили в Деснянском районе – 59, Днепровском – 45 и Оболонском – 36.
Напомним, из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".
МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.