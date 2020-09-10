Балух перенес операцию на голове и находится в медикаментозном сне, – Сенцов

Сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

Владимир Балух, на которого напали, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне, сообщил Олег Сенцов.

"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – сообщил он.

По словам Сенцова, экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с кем-то из-за украинского языка.

"Но это та компания, или кто-то другой - следует выяснить", – сказал он.

По словам Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

Как рассказали в полиции, где на данный момент ищут свидетелей избиения бывшего политзаключенного, пострадавший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи в понедельник, 7 сентября.

"Кроме этого, при проведении первоочередных следственных действий установлены нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало", — уточнили в ведомстве, хотя в сообщении ранее утверждалось, что "у мужчины (Балуха, — Фокус) обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты".

По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное производство с квалификацией "разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.

Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.

Кто такой Владимир Балух?

В августе 2017 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35, благодаря которому Владимир Балух вернулся в Украину.

Защита Владимира Балуха подала жалобу в суд Тверской области из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии.