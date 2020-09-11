На Донбассе боевики стреляли около Золотого и Шумов: потерь нет

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – отметили в штабе ООС.

Два обстрела зафиксированы на участке фронта около Золотого. Сначала боевики применили трассирующие шары для поджога травы, а затем из стрелкового оружия открыли огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим тишины сохраняется в полной мере.

Отметим, 6 сентября на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

8 сентября в зоне ООС двое военных получили боевые ранения из-за подрыва на противопехотной мине.

10 сентября инспекция украинских позиций возле поселка Шумы не состоялась.