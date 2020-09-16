На Донбассе в районе Новотошковского погиб военный

16 сентября в зоне ООС на Донбассе в районе На Донбассе в районе Новотошковского погиб военнослужащий из-за неосторожного обращения с гранатой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Во вторник, 15 сентября, боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, еще двое получили ранения в результате взрыва гранаты.

Военный подорвался вблизи Водяного во время проведения инженерных работ. У него ранения средней степени тяжести. Еще двое бойцов попали, на растяжку возле Шумов. Их госпитализировали

Отметим, 6 сентября на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

8 сентября в зоне ООС двое военных получили боевые ранения из-за подрыва на противопехотной мине.

На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня.