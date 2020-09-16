Тысяча хасидов продолжает штурмовать границу Украины со стороны Беларуси

На протяжении ночи со вторника на среду между украинскими и белорусскими пунктами пропусков протестовали верующие евреи.

По меньшей мере в двух местах на белорусско-украинской границе свыше тысячи иудеев до сих пор пытаются прорваться в Украину.

"В Черниговской области, напротив пограничного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (со стороны Беларуси, – ред.) по состоянию на утро 8:00 находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину", – сообщило МВД Украины утром в среду, 16 сентября.

Сообщается также, что "гражданин Израиля, который ожидал пропуска на Черниговщине, попытался незаконно пересечь границу, но был немедленно задержан и возвращен обратно с запретом въезда в Украину на 5 лет".

Фото: Mvs.gov.ua

Кроме того, на сайте министерства указано, что во вторник вечером, 15 сентября, пограничники "зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев" напротив пограничного пункта пропуска "Дольск", который находится в Волынской области.

Карты: Wikimapia.org

В ведомстве отметили, что в "Дольск" прибыл лично глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который "попросил иностранцев не апеллировать к слухам о якобы принятии решения об их пропуск через границу".

Фото: Mvs.gov.ua

"Я понимаю Ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно Вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. С целью недопущения распространения коронавируса территории Украины пока въезд иностранцев запрещен", – сообщил чиновник собравшимся у КПП паломникам.

Фото: Mvs.gov.ua

Напомним, вечером 15 сентября, замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что МИД обратился к белорусской стороне с требованием не оформлять разрешения на выезд в Украину для лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины находятся свыше полутора тысяч евреев-хасидов, которые намерены попасть в Умань. Несмотря на напряженность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.