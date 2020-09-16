Балуха ввели в медикаментозную кому, он в тяжелом состоянии, – Сущенко

Экс-политзаключенный приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы.

Бывший узник Кремля Владимир Балух, ранее избитый в Киеве, находится в тяжелом состоянии в больнице, его ввели в состояние медикаментозной комы.

Об этом заявил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко эфире "Громадського радио".

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку; врачи, чтобы он не повторил это, приняли такое решение", – сказал Сущенко.

Сущенко напомнил, что правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм говорит о том, что это были умышленные физические действия двух или трех человек.

Он также предположил, что люди, которые избили Балуха, умеют бить и ломать кости.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.

Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.