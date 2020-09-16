Брать ли с Зеленского штраф за кофе в Хмельницком, будут решать в суде

Президент нарушил карантин, но при этом он лицо неприкосновенное. Можно ли его привлекать к административной ответственности, пока непонятно.

Пленум Верховного суда планирует 18 сентября решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд для толкования нормы Конституции о возможном привлечении президента Украины к ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Поводом для этого стало нарушение Зеленским и сопровождающими его лицами карантинных ограничений при посещении кафе в Хмельницком. На Зеленского был составлен административный протокол, который 19 июня рассмотрел Хмельницкий районный суд.

Но этот суд приостановил производство в отношении президента и передал дело в Верховный суд. Он попросил растолковать, может ли Зеленский быть привлечен к административной ответственности, ведь он является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук сказал, что в статье 111 Конституции указано, что президента нельзя привлечь к ответственности, только путем импичмента. "Сначала импичмент, а затем уже и привлечения к ответственности. Но это касается только уголовно наказуемых деяний, а не административных или гражданских нарушений", — отметил он и добавил, что, согласно статье 105 Конституции, президент действительно пользуется правом неприкосновенности, но это предполагает, что к нему нельзя применить меры, в частности приводы, аресты. "Но в Конституции нет ничего о полном президентском иммунитете от, например, гражданской или административной ответственности", — пояснил Шевчук.

Зеленский заявлял, что заплатит сумму, равную штрафу за нарушение карантина в Хмельницком, независимо от решения суда.