Зеленский пообещал заплатить штраф за кофе в Хмельницком

Вне зависимости от решение суда, президент готов выплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина в кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский признался, что, как гражданин Украины, чувствует свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком.

"Добровольно выплачу на счет заведения сумму, соотносимую с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности - выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – заявил президент.

Согласно со статьей 44-3 КУоАП, штраф за нарушение карантинных ограничений гражданами составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а бизнесом – от 34 000 до 170 000 гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой.

Зеленский подтвердил, что приходил в кафе с проверкой, но добавил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.

Позже Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

19 июня суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд, можно ли привлечь к административной ответственности президента.