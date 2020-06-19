Кофепитие на карантине: всех спутников Зеленского оштрафовали на 17 тысяч гривен

Суд оштрафовал всех чиновников, которые вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили кафе в Хмельницком. Среди них – глава ОП Андрей Ермак и главный санврач Виктор Ляшко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва, пишет LIGA.net.

В частности, оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Штраф составил 17 000 грн. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Кстати, 19 июня суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд Украины. Такое решение объявил судья Андрей Мисинкевич. Верховный суд должен будет разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, который является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

Как ранее сообщал Фокус:

3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой.

Зеленский подтвердил, что приходил в кафе с проверкой, но добавил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.