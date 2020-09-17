"До выборов в США ситуация будет оставаться подвешенной", — Казанский об обмене пленными

Российская сторона продолжает блокировать переговоры по Донбассу и требует, чтобы Верховная рада голосовала за "нужные им законы", говорит представитель Донецкой области в ТКГ.

На прошлой неделе оккупанты шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский.

"Теперь же стали давить на другую болевую точку — обмен пленными", — написал он, отметив, что реализовать свои угрозы представители РФ пока не отважились.

По словам Казанского, представитель боевиков прямым текстом заявляет, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит все требования.

"То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах ЛДНР плевать. О них вообще никто не думает. Обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют от нас политических шагов взамен. Причем, все это озвучиваться нарочито вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ", — рассказал Казанский, добавив, что заседание по этой пичине пришлось завершить досрочно.

По версии журналиста, "Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс", поскольку "в Москве ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО".

"Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", — резюмировал Казанский.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.

В свою очередь, на днях в Офисе президента заявили, что на ближайших заседаниях ТКГ, одно из которых российская сторона уже сорвала, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными.