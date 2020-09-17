Инсульта и угрозы жизни нет, – сын Кернеса прокомментировал самочувствие отца

По словам сына, Геннадий Кернес благодарит всех за поддержку и рвется на работу.

Один из сыновей харьковского городского головы Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал о самочувствии своего отца, которого накануне доставили спецбортом в немецкую клинику "Шарите". По его словам, врачи сообщили, что состояние стабильное, а динамика положительная.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Инсульта и угрозы жизни не было, и нет", – написал Гайсинский.

Он также добавил, что уже говорил с Геннадием Кернесом.

"Передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу", – написал Гайсинский.

Приближенный к главе Харькова бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале отметил, что Кернес проходит лечение в палате интенсивной терапии.

"Он в сознании, давление, как у космонавта. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат – обещал выйти на связь", – написал Фукс.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.

Вечером 16 сентября за Геннадием Кернесом из Нюрнберга прибыл джет Bombardier Challenger 604, принадлежащий компании FAI rent-a-jet, чтобы транспортировать его на лечение в Германию.

Борт с Кернесом взлетел около 21:50 и 00.07 по Киеву приземлился в аэропорту Шенефельд около Берлина. После этого его доставили в клинику "Шарите".