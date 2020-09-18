Хасиды начали уезжать от границы Беларуси и Украины

Около 600 паломников-хасидов возвращаются из нейтральной пограничной зоны в Беларусь.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сказал, что 570 хасидов проходят паспортный контроль и на автобусах уезжают вглубь страны. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Госпогранслужба Украины подтвердила, что, по состоянию на утро 18 сентября, число хасидов напротив пункта пропуска "Новые Ярыловичи" несколько снизилось, и сейчас там остается около 700 человек. Сутки назад их там было около 1 тысячи.

TUT.by сообщает, что хасиды группами возвращаются в Беларусь на празднование Нового года. "Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто – на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи".

Напомним, ранее белорусские пограничники пропустили паломников, но украинские пограничники их не впустили на территорию Украины в связи с ограничениями на въезд в страну иностранцев, введенными из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

16 сентября Кабинет министров закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Ярыловичи".

По данным белорусской стороны, в стране находятся не менее 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. – на приграничных с Украиной территориях.

Паломников, которые попытались незаконно попасть в Украину, задержали на Закарпатье и Львовщине